Hakkı Celal Önen: Başbakanın açıklamaları çok acı

Havadis Web Tv’de yayınlanan ve Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılan Emekli Savcı Hakkı Celal Önen, Adalı cinayetine ilişkin hem Cumhurbaşkanı Tatar hem de Başbakan Saner’in açıklamalarını eleştirdi.Önen, Tatar’ın yaptığı açıklamalarda ‘suç unsuruna’ işaret etti. Saner’in “bu kapanmış bir olay” yorumuna ise “çok acı ,bu faili meçhul bir olaydır. Nasıl kapanmış bir olaydır? Başbakan’ın böyle bir açıklama yapması çok acı” dedi.