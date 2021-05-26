Peynir fotoğrafı paylaşan uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi

Birleşik Krallık’ta (BK) bir uyuşturucu satıcısı, peynir fotoğrafı paylaşınca yakayı ele verdi.

Polis ekipleri, Liverpool kentinde yaşayan Carl Stewart’ın, bir markette çektiği peynirin fotoğrafını EncroChat adlı şifreli mesajlaşma uygulamasından paylaştığını bildirdi. Suçlu bu platformu, büyük miktarlarda uyuşturucu tedarik etmek için kullanıyordu.

Yetkililer, geçen yıl başka bir operasyonla uygulamaya sızan polisin fotoğrafı ele geçirdiğini bildirdi. Yapılan analizle peynir paketini tutan kişiye ait parmak izi tespit edildi. Bunun ardından 39 yaşındaki Stewart’a ulaşıldı.

Kokain, eroin, ketamin ve MDMA tedarik ettiğini kabul eden Stewart, cuma günü görülen duruşmada 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dedektif Lee Wilkinson, “Carl Stewart’ın peynir sevgisi yakalanmasına neden oldu” dedi.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı’na göre EncroChat, yasadışı malların dağıtımını yönetmek, kara para aklamak ve cinayet planı yapmak için kullanılan bir “suç pazarı”. Dünya çapında 60 bin kişinin uygulamayı kullandığı düşünülüyor.

Birleşik Krallık’ta 2018’de de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir uyuşturucu satıcısı, müşterilerine elinde ekstazi tutarken çekilen bir fotoğraf göndermişti. Polisin fotoğrafı bulmasının ardından 11 kişi hapse atılmıştı.