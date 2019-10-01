Hakan Altun “Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi”nde  

Hakan Altun yoğun istek üzerine bir kez daha “Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi”nde sahne alacak.

Meşe fıçılardan gelen kendine has rengi ile rakıseverlerin favorisi olan Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda düzenlenen “Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi” 9 Ekim Çarşamba akşamı rakıseverlere meze, müzik ve muhabbet dolu altın anlar yaşatacak. Altın Kadeh Orkestrası’nın performansı ile başlayacak gecede, tarzı ve eşsiz yorumuyla Hakan Altun muhteşem bir konser ile yine konukların hatıralarında unutulmaz bir gece daha bırakacak.

Her yıl büyük ilgi uyandıran Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda bir kez daha unutulmaz anlarla dolu keyif ve eğlence sunmak için geri sayıma başladı. Lord’s Palace Hotel Bella Marin’de 9 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, Altın Kadeh Orkestrası’nın performansı ile başlayacak, ardından da tarzı ve eşsiz yorumuyla Hakan Altun’un muhteşem konseri ile devam edecek.

Hakan Altun bu yıl da Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’nde altın anlar yaşatacak

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük açık hava meyhanesinin oluşturulduğu, meze, müzik ve muhabbet ile altın anların tek adresi ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’, bu yıl da adından söz ettirmeye devam edecek. Buğulu sesi ve kendine has yorumu ile tüm müzik severlerin beğenisini kazanan Hakan Altun, geceye özel yapılan anketlerde en çok talep edilen sanatçı olarak bir kez daha Altın Kadeh sahnesinde dillerden düşmeyen unutulmaz şarkılarını konuklar için seslendirecek. Gecedeki müzik ziyafetine ve Kömür Steak & Ocakbaşı’nın hazırlayacağı zengin fix menüsüne ise göz alıcı altın rengi ve doyumsuz tadı ile Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşlik edecek.

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğundaki Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’nin kapı açılışı saat 19.30’da yapılacak. Geceye katılacak olan rakıseverler, Tekirdağ Rakısı Altın Seri şişelerine ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ hatırası olarak hattat ustası tarafından isim yazdırabilecek.

18 yaş üstü katılıma açık olan ve her yıl merakla beklenen ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’’nde yer almak için masa rezervasyonları 0533 885 59 29 ve 0533 849 94 98 numaralı telefonlardan yaptırılabilir, sınırlı sayıda olan etkinlik biletleri ise tükenmeden Lord’s Palace Hotel lobisinden temin edilebilir.

Özel davetiye kazanma fırsatı

Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde, rakıseverlerle yıl boyunca birçok etkinlik serisi ile bir araya gelecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri, 9 Ekim Çarşamba akşamı Bella Marin’de eğlencenin en keyiflisini yaşatırken şanslı kişilere çeşitli kampanyalar ile çift kişilik davetiye kazanma fırsatı da sunuyor.

6 Ekim’e kadar seçili noktalardan Tekirdağ Rakısı Altın Seri 70cl satın alıp kasada verilecek çekiliş kuponunu dolduran kişiler arasında şanslı 5 çift, noter huzurunda yapılacak çekiliş ile 9 Ekim’de gerçekleşecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinliğine ücretsiz bilet kazanma şansı yakalayacak.

Ayrıca Altın Kadeh Adada (altinkadehadada) sosyal medya hesaplarında yayınlanacak kampanya ile çift kişilik davetiye kazanma fırsatı da sunuluyor. Sosyal medya kullanıcıları ‘‘altinkadehadada’’ Facebook ve Instagram hesaplarındaki yönlendirmeleri takip edip, bu özel gecede çift kişilik davetiye kazanma şansını elde edebilir.

Etkinliğe dair tüm detaylar www.altinkadeh.com web sitesi aracılığıyla takip edilebilir.