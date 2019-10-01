KanserSağlıkYaşam

Albank’tan meme kanseri farkındalığı için pembe cüzdan

1 Ekim 2019

1-31 Ekim tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak bilinir. ALBANK “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında, farkındalığı artırmak ve kanserin erken teşhisle hayat kurtardığına dikkat çekmek için hesap cüzdanlarının Ekim Ayı boyunca pembe olacağını duyurdu.

ALBANK Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can; Ekim Ayının, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olduğuna, ancak bu farkındalığın ve erken teşhis vurgusunun yeterli düzeyde oluşturulmadığına dikkat çekti, ALBANK olarak bu konu ile ilgili olarak bilinçlendirme noktasında daha somut adımlar atmak istediklerini, müşterilerine ‘ Hayatınızın Her Anında’ sloganıyla ulaştıklarını ve bunun altını her anlamda doldurmayı hedeflediklerini belirtti.

Sn. Şükrü Can anlaşmalı oldukları sigorta şirketleri ile birlikte yürütülen Kanser Güvence Sigortasının önemini vurgularken, meme kanseri ve daha birçok hastalıkta kontrolün ve erken teşhisin en koruyucu yöntem olduğunun altını çizdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Son 50 yılın en büyüğü: Antarktika’da 315 milyar tonluk buz kütlesi ana karadan koptu

1 Ekim 2019

Hava sıcaklığı 31-34 derece dolaylarında seyredecek

30 Eylül 2019
Mide ve Bağırsak Hastalıkları için 2-4 Haftalık Kür ile Tedavi ve Öneriler

Mide ve Bağırsak Hastalıkları için 2-4 Haftalık Kür ile Tedavi ve Öneriler

30 Eylül 2019
Hazımsızlık Nedir? Hazımsızlık Nasıl Tedavi Edilir? Belirtileri ve Nedenleri

Hazımsızlık Nedir? Hazımsızlık Nasıl Tedavi Edilir? Belirtileri ve Nedenleri

30 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı