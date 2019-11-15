Haftanın başarıları ödüllendirildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta verilen, Futbol K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılıları ödüllerinin yenileri dün sahiplerine verildi

PLAKET VE 200’ER TL ÖDÜL: K-Pet Süper Lig’de 9’uncu haftanın başarılıları, Mağusa Türk Gücü Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, Yenicami futbolcusu Hascan Kırmaz ve Binatlı-Düzkaya maçının orta hakemi Kerem Eran olarak belirlendi. Haftanın başarılılarına 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketleri, dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi

Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde her hafta verilen “futbolda haftanın başarılıları” ödüllerinin 9’uncusu dün sahiplerini buldu.

K-Pet Süper Lig’de haftanın başarılı teknik adamına, futbolcusuna ve hakemine Havadis ile Atakom işbirliğinde her hafta 200’er TL nakit para ve plaket takdim ediliyor.

Ligin 9’uncu haftasında oynanan en önemli maçlardan biri Girne’deki Doğan Türk Birliği-Mağusa Türk Gücü mücadelesi idi. Ligin iki flaş takımı arasındaki mücadelede son şampiyon Mağusa Türk Gücü üstün bir oyunda galip gelmişti. Şampiyonluk yolundaki en güçlü rakiplerinden birini deplasmanda 2-1 mağlup eden ve ligde üst üste dördüncü galibiyetine imza atan Mağusa Türk Gücü’nde teknik adam Ali Oraloğlu gazetemiz Havadis tarafından haftanın en başarılı teknik direktörü seçildi.

Süper Lig’de haftanın bir diğer önemli karşılaşması kapanış maçı idi. Kazananın lig lideri olacağı Yenicami-Cihangir mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Yenicami olmuştu ve siyah-beyazlılar 9’uncu haftayı lider kapattı. Yenicami’nin bu maçta en dikkat çeken oyuncularından biri Hascan Kırmaz olmuştu. 10 ve 20’inci dakikalarda attığı 2 golle takımının maçı kazanmasında önemli rol oynayan Hascan sergilediği performans ile de 9’uncu haftanın en başarılı oyuncusu olarak belirlendi.

K-Pet Süper Lig’in 9’uncu haftasına 4’er puanla giren Binatlı ile Düzkaya Güzelyurt’ta karşı karşıya geldi. 8 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik alan iki takımın mücadelesinde düdük çalan hakem Kerem Eran karşılaşmayı başarılı şekilde yönetti. Toplam 3 sarı kartın gösterildiği karşılaşmada maç sonu tebrik edilen Kerem Eran’ı da haftanın hakemi kürsüsüne koyduk.

9’uncu haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemine, ödüllerin yanında 200 TL’lik nakit paraları dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Törende haftanın teknik direktörü seçilen MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu’na ödülünü Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy verdi.

Haftanın futbolcusu seçilen Yenicami futbolcusu Hascan Kızmaz’a ise ödülünü gazetemiz spor yazarlarından Fevzi Beyar takdim etti.

Haftanın hakemi Kerem Eran ise plaket ve para ödülünü, KTFF MHK hakem eğitmenlerinden Savaş Tilki’nin elinden aldı.