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Haftalık trafik bilançosu: 56 çarpışma, 20 yaralı

2 Eylül 2019
Trafik polisi

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 56 trafik çarpışmasında 20 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında meydana gelen çarpışmaların 10’u yaralanmayla, 46’sı da hasarla sonuçlandı.

Çarpışmaların 16’sı Lefkoşa, 16’sı Girne, 14’ü Gazimağusa, 9’u İskele ve 1’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Çarpışmalarda toplam 395 bin 250 TL’lik hasar meydana geldi.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 836 trafik suçu rapor edildi.

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