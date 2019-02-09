Hafta sonu mesaisi

K-Pet Süper Lig’de gece maçının olmayacağı 17. hafta maçları bugün ve yarın oynanıyor. Ligde bugün 5, yarın ise 3 maç oynanacak ve tüm karşılaşmalar saat 14.00’de başlayacak

ZİRVE MAÇLARI:

Zirveyi ilgilendiren maçlarda liderin takipçisi Yenicami, bugün Gönyeli ile kozlarını Lefkoşa Atatürk Stadı’nda paylaşacak. Lider Mağusa Türk Gücü ise yarın aynı statta ilk devrede evinde berabere kaldığı Çetinkaya karşısına çıkacak. Şampiyonluğun bir diğer adayı Doğan Türk Birliği de yarın Binatlı’ya konuk olacak

ALT SILAR KAYNAYACAK:

Düşme hattı ve play-out bölgesinde de önemli maçlar oynanacak. Birebir rakiplerin karşılaşacağı haftada bugün Gençler Birliği, Girne Halk Evi’ni, Esentepe de Gençlik Gücü’nü konuk edecek. Ligde zor günler geçiren Küçük Kaymaklı ise yarın Lefke’yi ağırlayacak

K-Pet Süper Lig’de gece maçının oynanmayacağı 17. hafta maçları bugün ve yarın yapılacak.

Ligde bugün 5, yarın ise 3 maç oynanacak ve tüm karşılaşmalar saat 14.00’de başlayacak.

Bugün 5 maç var

Zirve takipçisi konumundaki Yenicami, Gönyeli ile kozlarını Lefkoşa Atatürk Stadı’nda paylaşacak. Siyah beyazlılar bu maçta mutlak galip gelerek lider MTG’nin puan kaybını gözetleyecek. Maddi sıkıntılar çeken Gönyeli ise buna aldırış etmeden ligdeki yükselişini devam ettirmeyi düşünecek.

Düşme hattı ve play-out bölgesini yakından ilgilendiren maçlarda Gençler Birliği, İskele Cumhuriyet Stadı’nda Girne Halk Evi’ni konuk edecek Esentepe ise sahasında Gençlik Gücü’nü ağırlayacak.

Ligde kalma adına birebir rakiplerin karşılaşacağı bu iki maçın sonucu alt sıraları önemli ölçüde etkileyecek.

Play-out’un hemen dışında bulunan Merit Alsancak Yeşilova, zirveyi kovalayan Cihangir’i konuk edecek. Yeşilova bu maçta kötü gidişe dur demek Cihangir ise üst sıralara yanaşmaya devam etmek hedefinde olacak.

Ligde zor günler geçiren ve alt sıralarda kalan Küçük Kaymaklı’nın ise Lefke olacak. Kaymaklı bir anca önce puanlar toplayıp alt sıralardan uzaklaşmak isterken orta sıralarda yer alan Lefke de kazanarak üst sıralara çıkmak isteyecek.

Yarın 3 maç oynanacak

Süper Lig’de 17. hafta yarın oynanacak maçla tamamlanacak.

Lider Mağusa Türk Gücü yarın Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya’nın konuğu olacak. Ligin ilk yarısında rakibi ile sahasında berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan MTG hem bunun acısını çıkartmak hem de liderliğini sürdürmek için mutlak 3 puan isteyecek. Teknik adam değişimine giden Çetinkaya ise ilk devrede elinden kaçırdığı rakibini sahasında yenmek isteyecek

Şampiyonluk umutlarını sürdüren Doğan Türk Birliği yarın Binatlı’ya konuk olacak. Binatlı bu sezon sahasında en az toplayan takım olurken bu şanssızlığını güçlü rakibi karşısında isteyecek. Doğan ise kazanarak şampiyonluk yolunda sorun yaşamak istemeyecek.

Haftanın son maçında Türk Ocağı, Baf Ülkü yurdu’nu konuk edecek. Orta sıralarda yer alan her iki takım da galip gelerek rahat bir konuma geçmeyi hedefleyecek.

K-Pet Süper Lig Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Mağusa Türk Gücü 16 12 2 2 41 19 22 38

2.Yenicami 16 11 3 2 42 20 22 36

3.Doğan Türk Birliği 16 11 0 5 33 16 17 33

4.Cihangir 16 9 3 4 33 27 6 30

5.Gönyeli 16 9 2 5 27 20 7 29

6.Baf Ülkü Yurdu 16 7 4 5 29 18 11 25

7.Lefke 16 7 4 5 28 24 4 25

8.Çetinkaya 16 7 4 5 22 21 1 25

9.Türk Ocağı 16 7 3 6 29 21 8 24

10.Merit A. Yeşilova 16 7 2 7 25 30 -5 23

11.Gençlik Gücü 16 5 4 7 35 36 -1 19

12.Binatlı 16 4 2 10 21 33 -12 14

13.Küçük Kaymaklı 16 2 7 7 16 38 -22 13

14.Gençler Birliği 16 2 5 9 17 38 -21 11

15.Girne Halk Evi 16 2 2 12 18 33 -15 8

16.Esentepe 16 2 1 13 12 34 -22 7