Kaybeden yanar

K-Pet Süper Lig’in 17. haftası, düşme hattı ve play-out bölgesi açısından oldukça kritik bir hafta olacak.

Ligde bugün, düşme hattındaki 8 puanlı Girne Halk Evi, play out bölgesindeki Gençler Birliği’ne konuk oluyor. Gençler Birliği evinde olma avantajını kullanarak biraz olsun nefes almak istiyor.

Devre arasında önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Halk Evi ise, düşme hattından kurtulma peşinde.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmada ise, ligin dibinde bulunan Esentepe, geçen hafta aldığı 6-2’lik Gençler Birliği galibiyetiyle, play out bölgesinden çıkmak için moral kazanan Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

Düşme hattı ve play-out bölgesindeki sıralamada birebir rakiplerin karşılaşacağı bu iki maçın sonucu ligde kalma yolunda çok kritik olacak.

Sıkıntılı bir sezon geçiren ve play-out bölgesinde için de bulunan Küçük Kaymaklı bugün sahasında Lefke ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Cihangir’e karşı farklı kaybeden Kaymaklı bu maçı mutlak kazanıp bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmak istiyor.

Öte yandan play-out’un içinde bulunan bir başka ekip Binatlı ise yarın şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.

Bu sezon evinde puan toplamakta oldukça zorlanan Binatlı bu maçı dönüm noktası olarak görüyor.