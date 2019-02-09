FutbolSpor

Kaybeden yanar

K-Pet Süper Lig’in 17. haftası, düşme hattı ve play-out bölgesi açısından oldukça kritik bir hafta olacak

9 Şubat 2019
maç

K-Pet Süper Lig’in 17. haftası, düşme hattı ve play-out bölgesi açısından oldukça kritik bir hafta olacak.

Ligde bugün, düşme hattındaki 8 puanlı Girne Halk Evi, play out bölgesindeki Gençler Birliği’ne konuk oluyor. Gençler Birliği evinde olma avantajını kullanarak biraz olsun nefes almak istiyor.

Devre arasında önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Halk Evi ise, düşme hattından kurtulma peşinde.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmada ise, ligin dibinde bulunan Esentepe, geçen hafta aldığı 6-2’lik Gençler Birliği galibiyetiyle, play out bölgesinden çıkmak için moral kazanan Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

Düşme hattı ve play-out bölgesindeki sıralamada birebir rakiplerin karşılaşacağı bu iki maçın sonucu ligde kalma yolunda çok kritik olacak.

Sıkıntılı bir sezon geçiren ve play-out bölgesinde için de bulunan Küçük Kaymaklı bugün sahasında Lefke ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Cihangir’e karşı farklı kaybeden Kaymaklı bu maçı mutlak kazanıp bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmak istiyor.

Öte yandan play-out’un içinde bulunan bir başka ekip Binatlı ise yarın şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.

Bu sezon evinde puan toplamakta oldukça zorlanan Binatlı bu maçı dönüm noktası olarak görüyor.

 

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Hafta sonu mesaisi

9 Şubat 2019

Tayland’dan Bahreynli futbolcunun serbest bırakılması çağrısına ret

8 Şubat 2019

Ceferin yeniden UEFA başkanı

8 Şubat 2019

18 gün sonra Sala’nın cesedine ulaşıldı

8 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı