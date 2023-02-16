Güzelyurt’ta yarın bazı bölgelere 5 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım/onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, sabah 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Şht. Gani Gümüş Sokak, Mehmet Sokollu Sokak, Alpay Başara Sokak, Ali Avcı Sokak, Sosyal Sigortalar Dairesi ve civarında yapılacak.