Başpiskoposluk yardım kampanyası düzenleyecek

Türkiye’deki depremzedeler için Güney’de toplanan yardımların, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü tarafından dün akşam Ledra Palace’ta kamyonlara yüklenerek, KKTC üzerinden Türkiye’ye ulaştırılmasına başlandığı haber verildi.

İnsani yardım toplanması çabasına, Rum kesiminde okullar, büyükelçilikler, sivil toplum örgütleri, organize gruplar ve vatandaşların katkıda bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, UNFIYCP adına basına açıklamalarda bulunan Binbaşı Gavin Randell’in, son günlerde yerel ve bölgesel örgütlerden yardımlar aldıklarını ve bunları dün Kıbrıs Türk makamlarına iletebilmek için kamyonlara yüklediklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk makamlarının bu yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere ileteceğini ifade eden Randell, yaklaşık olarak iki ton insani yardım toplandığını dile getirdi.

Bunların, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu önemli ve kritik malzemeler olduğunu dile getiren Randell, Kıbrıs Türk makamlarının Rum Yönetiminden yardım kabul etmeyeceği ve bunun UNFICYP aracılığıyla mı gerçekleştirildiği konusundaki bir soruya ise, UNFICYP olarak Kıbrıs’ın tüm halkına hizmet etmekten ötürü mutlu olduklarını ve yardımların en çok ihtiyaç olan yerlere ulaşacağından emin olmak için burada olduklarını dile getirdi.

Toplanan insani yardımın, Kıbrıslı Türklerin yardım çabalarıyla işbirliği içerisinde, daha sonra Türkiye’ye nakledilmek üzere Ledra Palace otelinden ayrılacağını ifade eden Randell, UNFICYP’in 12 Şubat tarihinden itibaren Ledra Palace otelinde insani yardım kabul etmeye başladığını ekledi.

Başpiskoposluktan bağış/yardım kampanyası

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un, vatandaşlara, Türkiye’deki depremzedeler için, önümüzdeki pazar günü tüm kiliselerde bir bağış/yardım kampanyası düzenlenmesi çağrısında bulunduğu haber verildi.

Başpiskopos Yeorgios’un dün yayımlanan ve 19 Şubat Pazar günü kiliselere iletilecek olan genelgesinde, doğal afetlerin Hristiyanlar ile diğer dinlerden olanlar aynı zamanda zenginler ve fakirler arasında ayrım yapmadığını belirttiğini yazan gazete, Yeorgios’un, depremin yaşandığı söz konusu bölgelerde birçok Hristiyan yaşadığını aynı zamanda bazı hasara uğrayan şeyler arasında kiliselerin de bulunduğunu ifade ettiğini iletti.

Kilisenin bu deprem felaketine kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Yeorgios, bunun tam aksine depremzedelere yardım ve dayanışmada bulunmanın manevi borçları olduğunu kaydetti.

Yeorgios, bu yüzden, halkın depremzedelere yönelik fiili desteğinin göstergesi olarak, gelecek pazar günü tüm kiliselerde bir bağış/yardım kampanyası düzenleneceğini sözlerine ekledi.