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Güzelyurt’ta silahlı bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

17 Ekim 2022
Güzelyurt'ta dün iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla vuruldu bir kişi bıçakla yaralandı.






Güzelyurt’ta dün iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla vuruldu bir kişi bıçakla yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre dün saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T.(E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş etmek suretiyle T.Ö.T (E-50)’yi sol kasık kısmından, T.Ö.T.(E-43)’ü ise sol bacağından yaralamıştır.
​Ayrıca olay sırasında D.T.(E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.(E-26)’yi sağ kolundan hafif şekilde yaralamıştır.
​Olay sonucu yaralanan T.Ö.T.(E-50) ile T.Ö.T.(E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmışlardır.
Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanmış olup, diğer şahıslar aranmaktadır.
Soruşturma devam etmektedir.








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17 Ekim 2022






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