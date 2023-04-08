Güzelyurt ve Lefkoşa'da yeşil reçeteye tabi 522 hap bulunduran 2 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Güzelyurt ve Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi 522 hap bulunduran 2 kişi tutuklandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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yeşil reçeteye tabi 522 hap bulunduran 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt ve Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi toplam 522 hap bulundurarak İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı davranan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30da Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan H.N.’nin (E-25) tasarrufunda 64 adet, M.D.’nin (E-25) tasarrufunda ise 10 adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu.


Polis olayla ilgili ileri soruşturmaya giderek H.N’nin Lefkoşa’daki evinde de arama yaptı 448 adet daha yeşil reçeteye tabi hap saptadı.

Tüm haplar emare alınırken iki tutuklandı.

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