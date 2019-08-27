Güzelyurt ve Lefke’de zeytin ve harnup hasadı bugün başlıyor

Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkarı, köylerde zeytin ve harnup hasadına bugün başlanacağını açıkladı.

Güzelyurt Kaymakamlığı, zeytin hasadı başlama tarihlerini belirledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt İlçesine bağlı köylerde Gemlik türü zeytin hasadına bugün, yerli zeytin

hasadına ise 6 Eylül Cuma gününden itibaren başlanabilecek.

Lefke ilçesinde de erkenci zeytin hasadı ve harnup hasadı bugün, yerli zeytin hasadı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Açıklamada, söz konusu tarihlerden önce hasat yapmanın yasalara aykırı olduğu da belirtildi.