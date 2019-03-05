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Güzelyurt ve Çatalköy’e yarın elektrik verilemeyecek

5 Mart 2019
elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Açıklamaya göre belirtilen saatlerde Yedidalga, Bağlıköy, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı, Lapaz Öğrenci Yurdu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.

Çatalköy’de 09:00- 15:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00- 15:00 saatleri arasında; Çatalköy Evdim Evleri, Çatalköy’ün güneyi ve doğusu ile Olive Tree Tatil Köyü’nün doğusuna elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.

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