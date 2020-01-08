KıbrısManşet

Güzelyurt suya doydu

8 Ocak 2020

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava özellikle Lefke ve Güzelyurt bölgesinde baraj ve göletlerin dolmasına yolaçtı.

Trodos dağlarındaki karların erimesi de bölgedeki derelerin çok miktarda suyu Güzelyurt ovasına taşımasına neden oldu. Başbakan Ersin Tatar, yoğun yağışların olduğu sırada Güzelyurt barajında incelemelerde bulundu ve çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın eşlik ettiği Tatar “yaşanan sorulara anında müdahale ediyoruz ve vatandaşın mağdur olmamasını sağlıyoruz. Bereketli yağışlar nedeniyle topraklar suya doydu” dedi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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