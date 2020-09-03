Güzelyurt Belediyesi’nde Covid-19 paniği

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Belediyede dış görevde çalışan bir personelde covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Özçınar, yapılan tespitler sonrasında Belediye personelinin testinin pozitif çıkmasıyla ilk olarak personelin ailesinin kontrol altına alındığını, son 3 gün içinde de ilk temaslı olduğu kişilerin de tespit edilerek karantinaya alındığını söyledi.

Her şeyin kontrol altında alındığını kaydeden Özçınar, vatandaşların maskelerini mutlaka takarak sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen kurallarına herkesin uyması çağrısında bulundu.