Dünya, oğlumun ölümünün verdiği mesajı hâlâ anlamadı

Abdullah Kurdi, “Kimse evini terk etmek istemez ama mültecilerin başka seçeneği yok. Ve Avrupa’ya ihtiyaçları var” diyor

Üç yaşında hayatını kaybeden Alan Kurdi‘nin babası, dünyanın, çocuğunun ölümünün “verdiği mesajı anlamadığını” ve “kapılarını mültecilere kapattığını” söyledi.

BBC Radio Four’un Today programına konuşan Abdullah Kurdi, “yaşananları unutmanın imkansız olduğunu” belirterek “Sadece kendimi suçluyorum” diye ekledi.

Alan’ın cansız bedenini bir Türk sahilinde yüzüstü uzanmış halde gösteren fotoğraf, dünyanın dikkatini mülteci krizinin acımasız gerçekliğine çekerek birçok insanın şiddetten kaçmak ya da daha iyi bir hayat aramak için çıktığı tehlikeli yolculuklara ışık tutmuştu.

Kurdi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçmak “zorunda kaldığını” çünkü “onları bir okulda hayal ettiğini” ve “onlar için daha iyi bir yaşam istediğini” ifade etti.

Baba Kurdi, “Ama planladığım gibi olmadı” dedi.

Pişmanım.

Alan, bindikleri botun Türkiye’nin tatil beldesi Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos (İstanköy) Adası’na doğru giderken batması sonucu 2 Eylül 2015’te erkek kardeşi Galip ve annesi Reyhan’la birlikte hayatını kaybetmişti.

Kurdi, oğlunun ölümünün ardından “Avrupa’nın kalbini açtığını” ama üç ay sonrasındaysa “kapılarını tekrar kapattığını” söyledi.

Neden, bilmiyorum. Dünyanın, Alan’ın ölümünün verdiği mesajı hâlâ anlamadığını düşünüyorum. Kimse evini terk etmek istemez ama mültecilerin başka seçeneği yok. Ve Avrupa’ya ihtiyaçları var.”

Abdullah Kurdi bu olayın sonrasında yeniden evlendi ve Alan adında başka bir oğlu oldu.

Hatırlayayım diye ona, kardeşi Alan’ın ismini koydum. Allah bana Alan’a benzeyen ve onunla aynı karakterde bir çocuk gönderdi. Eve gidip onu görmek için sabırsızlanıyorum. Onun bana Allah’ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum.

Bu röportajdan bir süre önce de Alan’ın halası Tima Kurdi, mültecilere yardım etmesi ve Akdeniz‘de devam eden boğulma vakalarını durdurmak adına bir şeyler yapması için dünyaya çağrıda bulunmuştu.