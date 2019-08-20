Güvercinlik kavşağında çalınan aracın hırsızı tutuklandı

Güvercinlik Yol kavşağında park halinde bulunan aracı çalan iki kişiden biri tutuklandı, bir kişi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“18.08.2019 tarihinde, 19:30-21:00 saatleri arasında, A.A. (E-27) ve G.D. (E-23), Güvercinlik Yol kavşağında park halinde bulunan Havva Yıldız ÖZDAMAR’a ait aracı mal sahibinden izinsiz olarak alıp sürdükleri tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, adı edilenlerin 19.08.2019 tarihinde de, Larnaka’da faaliyet gösteren bir oto galeri içerisinde bulunan iki adet salon aracı çaldıktan sonra kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirdikleri tespit edilmiştir.

A.A. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ç.(E-23) tutuklanmış olup, G.D. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.”