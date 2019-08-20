KıbrısManşet

Güvercinlik kavşağında çalınan aracın hırsızı tutuklandı

20 Ağustos 2019
polis

Güvercinlik Yol kavşağında park halinde bulunan aracı çalan iki kişiden biri tutuklandı, bir kişi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“18.08.2019 tarihinde, 19:30-21:00 saatleri arasında, A.A. (E-27) ve G.D. (E-23), Güvercinlik Yol kavşağında park halinde bulunan Havva Yıldız ÖZDAMAR’a ait aracı mal sahibinden izinsiz olarak alıp sürdükleri tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, adı edilenlerin 19.08.2019 tarihinde de, Larnaka’da faaliyet gösteren bir oto galeri içerisinde bulunan iki adet salon aracı çaldıktan sonra kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirdikleri tespit edilmiştir.

A.A. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ç.(E-23) tutuklanmış olup, G.D. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.”

Etiketler

İlgili Makaleler

“Aytotoro Tavası” yemek yarışması yapıldı

20 Ağustos 2019

Harmancı: 300 kişi yeni işe almış gibi bütçemiz sarsıntı yaşıyor

20 Ağustos 2019

Yıldırım yangına neden oldu

20 Ağustos 2019
Nazım Çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Ortada sansür de yasaklama da yok

20 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı