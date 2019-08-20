Bir araç kasti hasara uğratıldı

Alaniçi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arızalı olarak park halinde bulunan araç kasti hasara uğratıldı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

“17.08.2019 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Alaniçi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde arızalı olarak park halinde bulunan D.G’ye ait kamyonet aracın sol ön dikiz aynası kırılıp, şoför koltuğuna yanmış motor yağı dökülmek suretiyle hasara uğratılmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak A.A. (E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”