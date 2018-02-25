Guterres: Suriye’de ateşkes derhal uygulanmalı!

Birleşmiş MilletlerGenel Sekreteri Antonio Guterres, Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Suriye’nin genelinde en az 30 gün insani ateşkes talep eden kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda Suriye’de insani ateşkesin derhal yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı.

Tüm taraflara uluslararası hukuka uymaları ve sivil ve sivil altyapıları korumaları çağrısı da yapan Guterres, terörle mücadele ederken bu yükümlülüklerin de görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinde oy birliğiyle kabul edilen karar ile Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta’daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

Suriye’de bütün taraflarlardan ”gecikmeden” bütün askeri faaliyetlerini durdurması isteniyor ancak ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor.