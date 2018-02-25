Efes kızları yükselişte

2018 EuroLeague Dance Challenge’da Türkiye’yi temsil eden tek Türk dans grubu olan Anadolu Efes Kızları, yarı finale kalarak büyük bir başarı elde etti.

Yarı finalde Zalgiris Kaunas’ın dans grubuyla eşleşen Anadolu Efes Kızları, oylama için tüm basketbol severlerin desteğini bekliyor. Basketbol severler, Anadolu Efes Kızları’na destek olmak için 19-26 Şubat tarihleri arasında Twitter ve Instagram üzerinden “#EFESDance Anadolu Efes” ifadesiyle attıkları her yorum veya tweet ile oy kullanabilirler. EuroLeague Dance Challenge’ın galibi, 2018 Turkish Airlines EuroLeague Final Four’unun resmi dans grubu olacak.