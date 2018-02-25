Kupa sahibini buluyor

Mardin’de düzenlenen basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor bugün saat 14.00’te şampiyonluk için karşılaşacak

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor bugün karşı karşıya gelecek. 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 26. şampiyon Mardin’de belli olacak. Artuklu Spor Salonu’ndaki final karşılaşması saat 14.00’te başlayacak ve Tivibu Spor’dan naklen yayınlanacak. Kupada ilk şampiyonluğunu geçen sezon elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi’ni 88-53 yenerek yarı finale yükseldi. Bordo-beyazlı ekip, BOTAŞ’ı 79-63 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Organizasyonda ilk kez final oynayacak Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Beşiktaş’ı 79-58 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hatay temsilcisi, Fenerbahçe’ye 65-59 üstünlük kurarak finale çıktı.

Kalaycıoğlu: “Zor ve heyecanlı bir final olacak”

Türkiye Kupası’nda finale kalmalarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Türkiye Kupası’na bir kez daha Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yazdırmak ve kupayı Kuzey Kıbrıs Türk halkına armağan etmek istediklerini söyledi.

Mardin’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kalaycıoğlu, “Taraftarlarımızın salonu doldurmaları çok güzel. YDÜ olarak geçen yıl kupayı kazandık. Mücadele ettiğimiz Euroleauge’de grubu birinci bitirerek buraya geldik. Rakibimiz Hatay BŞB’nin de Eurocup’ta önemli maçı var. Türkiye Ligi’nde en az sayı yiyen takım biz, ez fazla sayı atan takımsa Hatay BŞB şu an. Zevkli ve güzel bir final maçı olacağını düşünüyorum. Benim için hem zor hem de heyecanlı. Kupada 10 kez yer aldım ve hepsinde başarılı oldum. Bu kupayı da kazanırsak 11 de 11 final kazanmış olacağım bundan dolayı heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.

Çağlar: “ Kupayı müzemize götürmek istiyoruz”

Takım kaptanı Bahar Çağlar, “YDÜ olarak Mardin’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Geçen yılın şampiyonu olarak bu senede kupayı kazanıp müzemize götürmek istiyoruz. Rakibimize başarılar diliyorum” dedi.

Çakır: “ Elimizden geleni yapacağız”

Oyuncu Olcay Çakır da, “Spora meraklı gençlere bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Önemli bir final maçımız var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah kupa bizim olur rakibimize de başarılar diliyorum” sözlerini kullandı.