Kanser tedavisinde yeni yöntem

İngiliz bilim insanları, kanser tedavisinde yeni bir yöntem buldu. Uzmanlar ilaçlarını önce laboratuvar ortamında ürettikleri kanserli doku üzerinde deniyor, sonra işe yarayanları hastalarda kullanıyor.

Londra Kanser Enstitüsü, yöntemin hem tedaviyi hızlandırdığını hem de gereksiz ilaç kullanımını ortadan kaldırdığını savunuyor.

Uzmanlar önce kanser hastalarından aldıkları doku örneğini laboratuvar ortamında büyütüyor, ardından da kanserli doku üzerinde ilaçlar test ediliyor. Bu sayede hangi ilaçların işe yaradığı ortaya çıkıyor.

Uzmanlar yöntemi 71 hasta üzerinde denedi. Hastadan alınan ve laboratuvarda büyütülen kanserli doku üzerinde işe yaramayan ilaçların, hasta üzerinde de işe yaramadığı görüldü.

İŞE YARAR TEDAVİ BİRKAÇ HAFTADA TESPİT EDİLİYOR

Halihazırda uygulanan kanser tedavilerinin işe yarayıp yaramadığı, tedaviye başladıktan 2-3 ay sonra çekilen tomografi ile anlaşılabiliyor. Bu yöntemde ise işe yarar tedaviyi tespit etmek yalnızca birkaç hafta sürüyor.

Uzmanlar, sonuçları Science dergisinde yayınlanan tekniğin, ileride rutin olarak hastalarda uygulanabileceğini söylüyor.