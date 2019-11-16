Guterres raporu ön taslak olarak Güvenlik Konseyi üyelerine sunuldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporu BM güvenlik konseyi’ne sunuldu.

Ön taslak olarak sunulan rapor, 25 Kasım günü Güvenlik Konseyi’nde tartışılacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine gayri resmi bir belge olarak dağıtıldığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin 2483 sayılı kararda talep ettikleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’İn on sayfalık yazılı güncellemelerini de raporuna dâhil ettiği kaydedildi.

Guterres’in hazırlandığı raporda; Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunacağı konusunda umutlu olduğunu ve tüm ilgili tarafların Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulunması konusunda açık ve net taahhütlerden ve şu an yer alan istişarelerden faydalanılması çağrısında bulunduğu da belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri AntonioGuterres’dün basına yansıyan haberlerde , hazırladığı Kıbrıs raporunda, barış sürecine yönelik havanın giderek kötüleştiğini de belirtmişti.

Guterres, “Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf müzakereleri başlatacak referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı” ifadelerini kullanmıştı.