Kıbrıs

Guterres raporu ön taslak olarak Güvenlik Konseyi üyelerine sunuldu

16 Kasım 2019

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporu BM güvenlik konseyi’ne sunuldu.

Ön taslak olarak sunulan rapor, 25 Kasım günü Güvenlik Konseyi’nde tartışılacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine gayri resmi bir belge olarak dağıtıldığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin 2483 sayılı kararda talep ettikleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’İn on sayfalık yazılı güncellemelerini de raporuna dâhil ettiği kaydedildi.

Guterres’in hazırlandığı raporda; Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunacağı konusunda umutlu olduğunu ve tüm ilgili tarafların Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulunması konusunda açık ve net taahhütlerden ve şu an yer alan istişarelerden faydalanılması çağrısında bulunduğu da belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri AntonioGuterres’dün basına yansıyan haberlerde , hazırladığı Kıbrıs raporunda, barış sürecine yönelik havanın giderek kötüleştiğini de belirtmişti.

Guterres, “Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf müzakereleri başlatacak referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı” ifadelerini kullanmıştı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı

16 Kasım 2019

Dikkat yol kapalı!

16 Kasım 2019

Lute Cumhurbaşkanlığı’nda

16 Kasım 2019
Yağışlı hava - sağanak yağış uyarısı

En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

16 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı