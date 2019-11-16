Dünya

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

16 Kasım 2019

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, 14 Kasım’da varılan ateşkese rağmen Gazze’de Hamas’a ait bazı hedeflere hava saldırıları düzenledi.

İslami Cihad, İsrail ile 14 Kasım sabahı yerel saatle 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’ın askeri kanadının kullandığı bir kompleksin yanı sıra yer altındaki bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, bu saldırıların, geçen gece Gazze’den İsrail’e atılan roketlere karşılık olarak düzenlendiği belirtilerek, “Gazze’de yaşananlardan ve oradan atılanlardan Hamas sorumludur.” ifadesine yer verildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de saldırılarda Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait 3 yerin hedef alındığı belirtildi.

Atılan roketlerle ilgili Gazze’deki gruplardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin bu sabah Gazze’den Beer Şeva’ya (Biru’s-Seba) atılan 2 roketi etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
İsrail ordusunun 12 Kasım’da Gazze’de İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu’l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.



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