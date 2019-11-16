Almanya’da cami ve cemevlerine 7 milyon euroluk destek bütçesi

Almanya\u00a0\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Horst Seehofer, ''Ben bu projeyle toplumun b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne \u00f6nemli katk\u0131da bulunaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum\u201d dedi.\r\n\r\n\r\nAlmanya\u00a0\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Horst Seehofer gelecek 3 y\u0131l i\u00e7in uyum konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalarda bulunan cami ve cemevlerine 7 milyon euro b\u00fct\u00e7e ay\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBerlin'deki \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fczenlenen toplant\u0131da\u00a0''Uyum i\u00e7in Camiler'' adl\u0131 projeyi tan\u0131tan Horst Seehofer h\u00fck\u00fcmet olarak uyum konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar yapan cami ve cemevlerine 7 milyon euroluk b\u00fct\u00e7e ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\nSeehofer toplumun beraberli\u011fi ve b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in M\u00fcsl\u00fcmanlarla diyalo\u011fun \u00f6nemine dikkati \u00e7ekerek, ''Ben bu projeyle toplumun b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne \u00f6nemli katk\u0131da bulunaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum\u201d ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\nProjeyle \u0130slami cemiyetlerin\u00a0sivil toplum olarak yerel \u00e7evreyle a\u011f\u0131n\u0131n ve i\u015f birli\u011finin g\u00fc\u00e7lendirilmesi ve fahri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n profesyonelle\u015ftirmesi ama\u00e7lan\u0131yor.\r\n\r\nG\u00f6\u00e7 ve M\u00fclteciler Dairesi taraf\u0131ndan koordine edilecek projede hangi cami ve cemevlerinin s\u00f6z konusu b\u00fct\u00e7eden destek alacaklar\u0131 Ortak Sosyal Yard\u0131mla\u015fma Vakf\u0131, Alman \u00c7ocuk ve Gen\u00e7lik Vakf\u0131, Goethe Enstit\u00fcs\u00fc ve Otto Benecke Vakf\u0131 taraf\u0131ndan belirlenecek.\r\n\r\n