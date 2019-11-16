Dünya

Almanya’da cami ve cemevlerine 7 milyon euroluk destek bütçesi

16 Kasım 2019

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ”Ben bu projeyle toplumun bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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