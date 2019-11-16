Dünyada şeker tüketimi neden arttı, ne tür önlemler alınabilir?

195 ülkeden verileri inceleyen tıp dergisi Lancet’in Hastalıkların Küresel Maliyeti 2019 yılı araştırması, “beslenmeyle ilişkili en düşük ölüm oranına” sahip ülkenin İsrail olduğunu ortaya koydu. Medyada “İsrailliler gibi beslenme” konusunda sayısız makale yayınlandı. Oysa İsrail aynı zamanda dünyanın en fazla şeker tüketen ülkesi.

2018’de İsrail’de kişi başına 60 kg şeker tüketilmişti. Bu, günde 165 gram, yani 30 tatlı kaşığı şeker demek.

Malezya, Barbados, Fiji ve Brezilya da İsrail’in ardından ilk 5 sırada yer alıyor. En alt sıralarda ise 2018 rakamlarıyla kişi başına 3,5 kg şeker ile Kuzey Kore geliyor. Güney Kore’de bu miktar 30,6 kg.

Beslenme ile bağlantılı hastalıkların yaygın olduğu ABD’de kişi başı tüketim 31,1 kg. ABD bu bakımdan ilk 20’ye giremedi.

2018’de 25,4 milyon ton şeker tüketen Hindistan, bu rakamla Avrupa Birliği ülkeleri toplamını aşıyor.

Ancak şeker tüketimi ile ilgili veriler insanların yiyeceklerine kattığı ve içeceklerinin içerdiği miktarı ölçmüyor sadece.

Uzmanlar ayrıca gıdalara imalat sürecinde katılan veya meyve sularında doğal olarak yüksek olan şekeri de hesaba katıyor.

Tüm bunlar dikkate alındığında, tüketilen şeker miktarının 2001’de 123,4 milyon tondan 2018’de 172,4 milyon tona yükseldiği görülüyor.

Buna göre, dünyada kişi başına yıllık şeker tüketimi 22,6 kg.

Peki neden bu kadar fazla şeker tüketiyoruz?