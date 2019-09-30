Gururla 40 yıl

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 40. yılını kutladı. Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen 40. yıl balosuna Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra çok sayıda bakan ve milletvekilleri de katıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 40. Yıl gala gecesi önceki akşam Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlenen yemek ile kutlandı.

Geceye Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra çok sayıda Bakan ve Milletvekilleri de katıldı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği 40. Yıl açılış konuşmasını Birlik Başkanı Cafer Gürcafer yaptı.

Gürcafer: Bu değer parçacık parçacık ulanarak yaratıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, açılış konuşmasında şunları kaydetti:

‘’40 yıl dile kolay. Baktığımız zaman aslında çok büyük alın terleri, çok büyük emekleri, çok büyük katkıları bircik bircik, parçacık parçacık ekleyerek ulayarak mücadele vererek geldiği ve bu geliş neticesinde ortaya çıkan bir değer oldu Müteahhitler Birliği. Ülke ekonomisinde söz sahibi olan ve bunun onurunu taşıyan bir sektör. Sıkıntılarımız var elbette. Her platformda sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, yapılması gerekenleri hep konuşuyoruz ve söylüyoruz. Bu akşam eğlenmek için, birlik beraberlik mesajı vermek, birlik beraberlik neticesinde getirdiğimiz birliğimizin 40’ıncı yılını kutlamak ve bunun gururunu yaşamak için bir aradayız” dedi.

Tatar: Esas olan sektörlerde yatırımın devam etmesi

Başbakan Ersin Tatar ise, Müteahhitler Birliği’nin 40’ıncı yılının hayırlı olmasını temenni ederek, Birlik’in kurumsallaşmış yapısıyla 40 yılda, KKTC’de çok önemli başarılara imza attığını, istihdam olanağı yarattığını, ülke ekonomisini ileriye götürdüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapmanın derin krizlere rağmen ayakta durmanın, başarılı olabilmenin küçümsenemeyecek bir başarı olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, “Esas olan iş insanlarının yatırımı ve girişimciliğidir. Burada hükümete düşen görev iyi yönetim, istikrarın sağlanması, reformlarla mali yapının daha iyi bir noktaya getirilmesi ve bazı uygulamalarla mali piyasalara rahatlama getirilmektir ” dedi.

“Yeni kamu ihaleleri açılacak”

Hükümetin Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünü hayata geçirdiğini, kaynak akışının başladığını hatırlatan Tatar, devletin piyasaya olan borçlarının ödenmesi yanında yeni kamu ihalelerinin de açılacağını söyledi.

Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“İhale Yasası’nda yaşanan bazı sıkıntılar vardır. Bunları biliyoruz. İhalelerin sık sık rekabet kuruluna aktarıldığını görüyoruz. Bu sıkıntının aşılması için ihale yasasında bazı düzeltmeler yapılacaktır

Esas olan KKTC’nin güçlenmesi, gelişmesi ve kalkınması ile güven ve istikrarın sağlanmasıdır.

Bu zeminde gelişen KKTC’de, müteahhitlik hizmetleri çok önem arz etmektedir. İnşaat sektörünün önemini iyi bilen bir hükümet görevdedir. Gerekenler yapılacak ve sorunların aşılması yoluna gidilecektir.

Faizlerin süratle düşmesi olumlu bir gelişmedir ve bizim çabalarımıza katkı sağlayacaktır.

Maliye Bakanlığı ile Kooperatif Merkez Bankası arasında geri ödeme planını içeren sözleşme imzalanmıştır. Bu da ülkemizdeki faizlerin düşmesine katkıda bulunacaktır.

Düşen faiz maliyetleri ekonomiye ve piyasaya olumlu yansıtacaktır. İnşallah hep birlikte bu ülkeyi daha gelişmiş bir ülke haline getireceğiz.”