Gürkut: Sağlık kapasitemiz dolmak üzere

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sağlık kapasitesinin dolmak üzere olduğunu, sağlık çalışanlarının da hastalanmaya başladığını söyleyerek insanların daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu ve durumun daha ciddi ve zor olduğunu belirtti.

Gürkut’un paylaşımı şu şekilde:

“Hasta sayılarımız hızla artıyor! Önceden farklı olarak daha fazla hastamızın hastanede yatarak tedavi alması gerekiyor. Yoğun bakımlarımızda çok daha genç, başka hiçbir hastalığı olmayan hastalarımız var. Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere. Sağlık çalışanlarımız da hastalanmaya başladı; bu durumu daha da zorlaştırıyor.

Virüs ve hastalık bir kişiden diğerine; maskesiz bir araya gelmekle, 2 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süre bir arada olmakla, süreye bakmaksızın fiziksel temasla (dokunmakla, sarılmak, kucaklaşmak, el sıkışmak, öpüşmek vb) geçmekte/bulaşmaktadır. Bunları yapmaktan kaçınınız! Her kim olursa olsun, akrabanız, iş arkadaşınız, komşunuz, herkes virüsü taşıyormuş gibi davranınız! Lütfen çok ama çok acil bir şey olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Kimseyle bir araya gelmeyiniz.

Sokağa çıkma yasağı bize eziyet olsun diye değil, insanlar bir araya gelmesin, hastalık yayılımı hız kessin diyedir. Durum ciddiden bile ciddidir…”