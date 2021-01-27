Belediyelerin bazı personeline denetim yetkisi verildi

Bakanlar Kurulu, pandemi önlemleri çerçevesinde, belediyelerin bazı personeline denetim yetkisi verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda isimleri yer alan 28 belediyenin bazı personeli, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda öngörülen idari para cezası, kapatma cezası verme ve organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisi kullanabilecek.

28 belediyenin büyük çoğunluğunda 3’er personele bu yetki verilirken Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 32, Girne Belediyesi’nin 9, Alsancak Belediyesi’nin 5 ve Tatlısu Belediyesi’nin 1 personeli yetkilendirildi.