Gürgut: Açıldık mı? Kapandık mı?

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürgut, ortadaki belirsizliği öne süren bir paylaşımda bulundu.

Gürgut’ün sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Bakanlar Kurulu “kısmi sokağa çıkma yasağı” dedi.

Ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi “kapanma” dedi.

Çok sayıda insan arayıp “şimdi ne olacak?” diye soruyor.

Ombudsman “pandemi ilan edilmiştir ve Üst Komite ne derse o olur” diyor.

Ben de diyorum ki:

Net olan tek bir şey var, o da;

bütün dünyanın koordinasyon ve dayanışma içinde olması gereken bir pandemi yaşanıyor ve bizim

bir bakanlığımız ile hükümetimiz bile koordine olamamış durumda…

Gün be gün salgını kontrol etmek için alınan kararlara uymayan insanlarımız, kurumlarımız ve denetlemeyen yetkililerimiz var.

“Kapatın memleketi de bitsin bu yerel bulaş” diyen kişinin, ayni gün arkadaşları ile maskesiz/mesafesiz doğum günü kutlama fotoğrafları paylaştığı bir ülkemiz var.