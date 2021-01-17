Esendağlı: Şu anki hukuki durum araftadır

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlar Kurulu’nun veya Başbakan’ın bu kararları Resmi Gazete’de yayımlamama konusunda herhangi bir yetkisi veya takdir hakkı bulunmadığını belirtti.

Esendağlı’nın paylaşımı şu şekilde:

Yasa’ya göre kararları Resmi Gazete’de yayımlayacak olan Sağlık Bakanlığı’dır. Başka bir ifadeyle Bakanlar Kurulu’nun veya Başbakan’ın bu kararları Resmi Gazete’de yayımlamama konusunda herhangi bir yetkisi veya takdir hakkı bulunmamaktadır. Ama kararlar da henüz yayımlanmış değildir.