Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Erhun Tekakpınar

Güreşseverler Derneği’nin 14.yıllık olağan genel kurul toplantısında görev değişikliği yaşandı ve başkanlığa Erhun Tekakpınar getirildi.

Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde 29 Haziran 2020 Pazartesi akşamı yapılan genel kurul toplantısında saygı duruşundan sonra divan belirlendi. KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın başkanlığında oluşturulan divanda sekreterlikleri Ömer Çavuşoğlu ve Murat Göztaş üstlendi.

Geçen yıl Nisan ayından beri başkanlığı yürüten Remzi Cengiz faaliyet raporunu, başkan yardımcısı Yücel Hatay da mali raporu sundu. Her iki rapor oybirliğiyle onaylandı.

Raporlardan sonra kurullar şöyle belirlendi;

YÖNETİM KURULU: Erhun Tekakpınar (başkan), Sezgin Özüzmez (başkan yardımcısı), Ömer Çavuşoğlu (sekreter), Ekim Özgüvenli (muhasip), Murat Göztaş (sosyal işler).

DENETLEME KURULU: Yücel Hatay, Remzi Cengiz, Arif Kanlıada.

DİSİPLİN KURULU: Mehmet Refikoğlu, Mustafa Denizgezen, Mertdoğan Soyalan.

Toplantı sonunda aidatlarını ödeyen üyelere birer adet sırt çantası hediye edildi.

EĞİTİME ÖNEM

Başkanlığa seçilen Erhun Tekakpınar, pandemi nedeniyle güreşten uzak kalınan bugünlerde eğitime önem verilmesi gerektiğini belirterek KKTC Güreş Federasyonu ile işbirliği içerisinde seminer ve kurslar düzenlemeyi tasarladıklarını belirtti.

Güreşseverler Derneği’ni 2006 yılında arkadaşlarıyla birlikte hayata geçiren Yücel Hatay da eğitime önem verilmesini dileyerek gençlerden kurulu yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.