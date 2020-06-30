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Arı ve böcek sokmalarına dikkat

30 Haziran 2020
Arı ve böcek sokmaları


UKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşcan arı ve böcek sokmalarına karşı uyardı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşcan, Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hem doğadaki böcek sayısında artış yaşandığı hem de dış ortamda daha fazla zaman geçirildiği için böcek ve arı sokmaları konusunda dikkatli olma tavsiyesinde bulundu. Böcek sokmasına bağlı olarak deride kızarıklık, şişme ve ağrı olduğunu ancak bu belirtilerin genellikle birkaç saat içinde düzeldiğini aktaran Yoldaşcan, “Bazı durumlarda ise bu semptomlara özellikle eşlik eden bazı daha ciddi bulgular oluşabilir, bu noktada mutlaka acil servise başvurulması gerekir” dedi.

Prof. Dr. Yoldaşcan, söz konusu ciddi bulguların alerjik reaksiyonlar sonucunda geliştiklerini kaydederek, “Bunlar geniş ama vücudun bir bölgesinde sınırlı kalacağı gibi tüm vücudu ilgilendiren sistemik reaksiyonlar da olabilirler” şeklinde konuştu. Reaksiyonların genelde hafif olarak başladığını aktaran Yoldaşcan, “Ancak 12-24 saat içinde genellikle 20 cm’yi aşan bazen de tüm kolu ya da bacağı içeren ödem, kızarıklık ve ısı artışı da görülebilir” dedi.

“Baş ve boyundaki ısırıklarda reaksiyonlar daha riskli”

Prof. Dr. Yoldaşcan, böceğin cinsi, sokma/ısırmaların birden çok böcek tarafından olması ve kişinin alerjik reaksiyonlara eğilimi ile reaksiyonların değişiklik gösterebileceğini belirterek, “Bunlar ürtiker (kurdeşen), kaşıntı ve kızarıklık, yüzde, dilde ve boğazda ödem, nefes almada zorluk, baş dönmesi, kramp tarzında karında ağrı ve bulantı, kusma ve ishaldir. Özellikle baş ve boyundaki ısırıklarda reaksiyonlar daha riskli olduğundan bu bulgular varsa acil servise mutlaka başvurulmalıdır” ifadesini kullandı. Reaksiyon olmayan böcek ya da arı sokmaları için enfeksiyonu önlemek amacıyla ısırılan bölgenin sabunlu su ile temizlenmesi tavsiyesinde bulunan Yoldaşcan, ısırık yerinin kaşınmaması, emilmemesi ve sıkılmamasının önemli olduğunu söyledi. Yoldaşcan, böcek ısırıkları için doktorun tavsiye edeceği kaşıntı giderici kremlerin yakınmaları azaltabileceğini alınabileceğini hatırlatarak, “Şişmiş bölgeye buz kompresi yapılmalıdır. Soğuk kompres veya analjezikler ağrı ve şişliği azaltır, ayrıca soğuk kompres uygulanması reaksiyonun genişlemesini önler” dedi.


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