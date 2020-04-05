Gürcistan koronavirüsle mücadelede nasıl başarılı oldu?

Doğrulanmış 170 koronavirüs (Kovid-19) vakası olan Gürcistan’da şu ana dek 36 kişi bu hastalıktan kurtuldu, bir kişi de yaşamını yitirdi. 4 Nisan’da hayatını kaybeden 79 yaşındaki kadın hastanın daha önce başka hastalıklarının da olduğu belirtildi.

Emerging Europe’da yer alan makalede 3,7 milyon nüfusa sahip bu Kafkas ülkesinin koronavirüsü “uzakta tutma başarısının dünyaca yakından izlendiği” belirtilirken, Gürcistan’ın salgınla mücadelede “hızlı ve kararlı adımlar attığına” dikkat çekildi.

Tiflis hükümeti, ilk koronavirüs vakasının 26 Şubat’ta İran’dan dönmüş bir yolcuda tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

Başbakan Giorgi Gakharia aynı gün koronavirüsle mücadele için bakanlıklar arası bir görev gücü oluşturdu.

Durumu kontrol altına almak için hazırlanan ekibe tüm büyük hükümet kuruluşlarından temsilciler seçildi ve bu grubun aldığı ilk karar İran’a uçuş yasağı getirmek oldu.

Görev gücü 24 saatten daha kısa bir süre sonra da her bakanlığa koronavirüse karşı bir eylem planı hazırlaması talimatını verdi.

28 Şubat’ta İtalya’dan yeni dönen bir kadında hastalık tespit edilmesi üzerine bu ülkeyle de uçuşlar askıya alındı.

29 Şubat’ta üçüncü bir koronavirüs vakası tespit edildikten sonra ülkenin dört bir yanında okullar kapatıldı.

Kısa bir süre sonra gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve Tiflis metrosunun kapatılması dahil toplu taşıma hizmetlerinin askıya alınmasını da içeren ülke çapında tecrit önlemleri alındı.

O zamandan sonra yerleşik olmayan tüm yabancılara ülkeye giriş yasağı kondu ve yük taşıtları hariç tüm sınırlar kapatıldı. 20 Mart’ta da yolcular için havayolu trafiği durduruldu.

Makaleye göre bu unsurların dışında salgınla mücadelede Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi’nin (NCDC) bir parçası olan Richard Lugar Halk Sağlığı Araştırma Merkezi de önemli bir rol üstlendi.

TOK TV yetkilisi ve Gürcistan Gazetecilik Kaynak Merkezi proje yöneticisi Nina Kheladze, “Lugar laboratuvarı Gürcistan’ın sadece test sonuçlarını kısa sürede almasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda virüsün köklerini de izliyor” dedi.

Bu halk sağlığı araştırma merkezi, Kooperatif Biyolojik Katılım Programı (CBEP) çerçevesinde ABD hükümetinin fonlarıyla inşa edilmişti.

Kuruluşun 2011’de açılmasından bu yana Rus propagandasının hedefi olduğu iddia edilirken, Kheladze “Laboratuarın ‘gerçek’ amacı hakkında birkaç efsane yaratıldı ve ne yazık ki birçok Gürcü vatandaşı bu mesajlardan etkilendi. Ancak bugün, Kovid-19’un Gürcistan’da yayılmasına karşı mücadelede hayati önem taşıyan çalışmalarından dolayı bu laboratuvarı övmeyen birini bulmak zor” diye konuştu.