Gürcafer: Son pişmanlık fayda etmez

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, geçmişte yaşanan felaketlerden ders çıkararak olası yangınlara karşı seferberlik ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, ülke genelinde ormanlık alanlarda gözcülerin görevlendirilmesinin olumlu ancak yangına karşı önlem noktasında yeterli olmadığını belirtti.

Cafer Gürcafer, yangını görmekten öte erken müdahale etmek ve en önemlisi önlemek için yapılması gerekenler hususunda yeterli hale gelmek için acil çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Son pişmanlık fayda etmez” diyen Cafer Gürcafer, “Orman yollarının temizlenip müdahaleye uygun hale getirilmesi, emniyet şeritlerinin açılması en önemlisi ilk müdahale için Orman Dairesi’nin araç gereç ve operatör olarak projelendirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Son pişmanlık fayda etmez. Geç kalınmadan, yarın yangın olabileceğini düşünerek bugünden yapılması gerekenleri yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.