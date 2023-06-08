“5. Solun Akdeniz Konferansı” Kıbrıs’ta yapılıyor

“5. Solun Akdeniz Konferansı” 9-11 Haziran tarihleri arasında YKP, AKEL ve BKP’nin ev sahipliğinde yarın Kıbrıs’ta düzenleniyor.

YKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, konferans Cuma günü “Askerileştirilmiş bir küresel ortamda barışı tesis etmek” başlıklı oturumla Lefkoşa’da başlayacak. Oturumda YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı “Geleceğe sahip olmak için barış ve ekoloji için birleşmeliyiz” başlıklı sunum yapacak.

Oturumda ayrıca AKEL Merkez Komite üyesi Toumazos Çelebis, BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Filistin Demokratik Birliği, Polisario ve Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri de konuşacak.

Konuşmalardan sonra AKEL, YKP ve BKP birlikte organize ettikleri politik kültürel dayanışma etkinliği düzenlenecek.

Cumartesi Larnaka’nın Pervolia köyündeki PEO tesislerinde “Güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre arayışı” ve “AB’nin Akdeniz’deki göç politikaları: insani alternatifleri destekleme ihtiyacı” başlıklarında oturumlar yapılacak.

İlk oturumda Türkiye Sol Parti’den Tayfun Mater Çevre Sorunları ve Akkuyu üzerine, ikinci oturumda ise HDP’den Derviş Çimen “Türkiye’de ‘demokrasi’ bağlamında bir silah olarak mülteciler, jeopolitik stratejiler ve çatışmalar” konusunu işleyecek.

PEO Kıbrıs Emek Enstitüsü (INEK-PEO) yöneticisi Pavlos Kalosynatos da “AB iklim ve çevre politikaları: çalışan insanlar üzerindeki etkileri” başlıklı sunum yapacak.

Pazar günü ise “İnsan hakları ve demokrasi: Gerçekler ve zorluklar” başlığı ile 4. oturum gerçekleşecek. Bu oturumda Mısır, Tunus ve İran’dan gelen siyasi yapıların temsilcileri birer konuşma yapacak. Konferansın son kısmında strateji ve eylem planı için görüş alışverişinde de bulunulacak.

Konferans toplantıları çerçevesinden Avrupa’da ve Akdeniz’de yer alan ülkelerin çeşitli yerlerinden onlarca örgüt, politik parti, sosyal hareket, sendika ve entelektüeller, aktivistler bu başlıklar üzerine tartışmalar gerçekleştirecek, ortak toplumsal muhalefet üzerine nelerin yapılabileceğini de konuşacak.