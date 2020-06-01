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Gürcafer, ekonomik tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu

1 Haziran 2020
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer


Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, koronavirüs salgını esnasında ve sonrasında alınan ekonomik tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs sonrası ülke ekonomisi hakkında açıklama yapan KTİMB Başkanı Gürcafer, açıklanan ekonomik tedbirlerin hiçbir yaraya merhem olmadığını savunarak, reel sektörün yaralarının sarılacağına yönelik inancını yitirdiğini kaydetti.

Ayrıca, TC ile imzalanan protokolün de toplum içerisinde kutuplaşmaya neden olacağını vurgulayan Gürcafer, protokolün içeriğinin kamu çalışanına ışık tutarken, özel sektör çalışanına karanlığı reva gördüğünü ifade ederek, “Covid-19 tehdidinden daha büyük bir tehditle burun burunayız” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki tüm sektörlerin uçurumdan aşağı kaydığı görüşünü bildiren Gürcafer, on binlerce insanın işsizlikle karşı karşıya olduğu haziran ve temmuz aylarının yaşanacağını, ülkenin bu denli sosyal bir çelişkiyi kaldıramayacağını iddia etti.

Gürcafer şöyle devam etti:

“TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın içeriği de kamu çalışanına ışık tutmuş, özel sektör çalışanına ise karanlığı reva görmüştür.

TC’den gelecek parayla oldukça rahatlamış olan hükümet, zaten kaplumbağa hızında devam eden ekonomik önlem arayışlarını bir o kadar daha yavaşlatmıştır.

Reel sektörün yaralarının sarılacağına yönelik inancımız artık tükenmiştir. Artık bizden anlayış beklemeyin.”


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