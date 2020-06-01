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Fuat Oktay, Güney Kıbrıs’ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi

1 Haziran 2020
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay


Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Rum kesiminde, Limasol’de bulunan asırlık Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum.

Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


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