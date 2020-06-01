Maske ve bikini kombini

Uzun süredir koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan model Caprice Bourret, havaların ısınmasıyla birlikte evinden çıkmaya başladı.

Caprice Bourret, geçtiğimiz gün Londra’da bir parkta güneşlenirken objektiflere takıldı.

Modelin rengarenk bikinisi ve ona uyumlu maskesi dikkatlerden kaçmadı.

Güneşlenirken bir yandan da kitap okuyan Caprice Bourret, daha sonra tişörtünü giyerek evinin yolunu tuttu.