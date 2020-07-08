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Gürcafer: Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz?

8 Temmuz 2020
Cafer Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, üyelerinin devletletten alacaklarını hala alamadığını belirterek, “Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz?” diye sordu.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Yaşanan bu süreçte birçok toplantı yapıldı. Müteahhitler Birliği olarak yaşanılan olağan üstü durumun bilinci ve bu durumun gerektirdiği olgunluk içerisinde olduk.

Ancak yapılanlara bakıldığı zaman, maalesef Devletin ülkeye olan bakış açısını düzeltemedik.

Bu ülkenin yalnızca kamu çalışanlarından ibaret olmadığı, özel sektör çalışanlarının da bu ülkenin evlatları olduğu gerçeğine bu Devleti inandıramadık.

Bu nedenle Devlet, her ay sonu kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için borçlanmayı görev bildi ancak çalışanlarını ödeyebilmek için Devletten alacağını talep eden özel sektöre ‘Uygun değiliz, ödeme yok’ diyebildi.

Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz? Daha ne kadar dayanabileceğimizi düşünüyorsunuz? Tahammül edecek takatımız, bekleyecek tahammülümüz kalmadı.

Ailelerimizin ve çalışanlarımızın ekmeğinin derdindeyiz. Geleceğimizin derdindeyiz.

Döviz karşısında Türk Lirası alacaklarımıza karşı bir taraftan fark verilmezken, diğer taraftan bankaların fahiş faizleri karşısındaki çırpınışlarımıza ‘Haklısınız ancak yapacak birşeyimiz yok’ gibi Devlete yakışmayan cevaplar veriliyor. Bu feryat karşısında sessiz kalmayı becerebiliyorsanız, size söyleyecek tek bir sözümüz var: Yazıklar olsun!

İlla ki kapınıza gelip bağırmamızı, eylem yapmamızı istiyorsanız, o zaman onu yaparız…”

 

                                                                                                  Cafer GÜRCAFER

                                                                                                            Başkan

                                                                                                K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği


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