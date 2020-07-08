KıbrısSürmanşet

Kervansaray ve Antis plajları temiz

8 Temmuz 2020
Kervansaray Halk Plajı

Girne Belediyesi’ne ait, Kervansaray Halk Plajı ve Antis (Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı ’nda yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, halk ve turistlerin yoğun olarak kullandığı belediyeye ait halk plajları ve kıyılarından “E-coli ve enterokok” tahlili yapılması amacıyla alınan deniz suyu örneklerinin temiz çıktığı duyuruldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, AB standartları temel alınarak yapılan Kervansaray Halk Plajı ve Antis (Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı’ndan alınan deniz sularının “E coli ve enterokok” taramalarının “0” çıktığını, halkın bu bölgelerde gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Gram altın rekor tazeledi

Gram altın rekor tazeledi

8 Temmuz 2020
Photo of Yeni cezaevinde sona doğru

Yeni cezaevinde sona doğru

8 Temmuz 2020
Photo of 20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

8 Temmuz 2020
Photo of Uluçay, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop’u kutladı

Uluçay, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop’u kutladı

8 Temmuz 2020
Photo of WhatsApp’ta ‘çapraz sohbet’ dönemi

WhatsApp’ta ‘çapraz sohbet’ dönemi

8 Temmuz 2020
Photo of Baybars: Daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız

Baybars: Daha güzel bir ülke yaratmak için birlikte üretip, birlikte çalışmalıyız

8 Temmuz 2020
Photo of Covid-19 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir

Covid-19 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir

8 Temmuz 2020
Photo of Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü

Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü

8 Temmuz 2020
Photo of Tenise dev bağış

Tenise dev bağış

8 Temmuz 2020
Photo of Şefik: 768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor

Şefik: 768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor

8 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı