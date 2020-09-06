Gür: Uygunsuz içeriklere erişime dikkat

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, ders zilinin bu yıl online olarak çaldığını belirterek, “Okullarda 14 Eylül itibarı ile yüz yüze eğitim gündemde ancak tüm dünyadaki diğer ülkeler gibi bizde de belirsiz bir süreç söz konusu” ifadesini kullandı.

Ailelerin haklı olarak kaygıları bulunduğuna işaret eden Gür, özellikle çocukları sürece adapte etme konusunda neler yapılabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Gür, öncelikle anne-babaların tutumlarının, kaygılarının ve çevrede söylediklerinin çocukları etkilediğini hatırlatarak, “Olumsuz konuşmalar çocukları da olumsuz yönde etkiliyor. Kaygılar, panikler çocuklara da duygusal olarak yansıyor” dedi.

Kaygı ve stresin insanlarda beyni dolayısıyla da öğrenmeyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Gür, bunun akademik anlamda başarısızlığa neden olduğunu açıkladı.

İlerleyen dönemlerde de devam edebilir

Doç. Dr. Gür, stresin ayrıca sosyal anlamda da çocuğun daha hırçın ve öfkeli davranmasına neden olduğunu belirterek, “Belirsizliklerin kaygıya yol açabildiği doğrudur ancak bunun çocuklara doğru bir şekilde anlatılması, alternatiflerin olduğunun, önemli olanın doğru zamanda doğru yöntemin kullanılması olduğunun ve her şekilde çocukların yetişebileceklerinin anlatılması önemli” dedi.

Başlangıç olarak uygulanma kararı alınan uzaktan eğitim konusunda konuşan Gür, çocukların çoğunluğunun uzaktan eğitim sistemine uyum sağladığını, internet erişimi, online sisteme ulaşım yetersizliği gibi sorunların çözülmesi halinde uzaktan eğitimin ilerleyen dönemlerde de eğitimi takviye etmek için verimli bir şekilde kullanılabileceğini aktardı.

Uygunsuz içeriklere erişime dikkat

Doç. Dr. Gür, okulların COVİD-19 konusunda gerekli önlemler için çalışma başlattıklarını ve ilgili bakanlığın onayı ile 14 Eylül’de yüz yüze eğitime başlanacağı bilgisinin verildiğini hatırlatarak, “Ancak başlatılan online eğitim sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi için ebeveyn ve çocukların bilinçlendirilmesi, uzaktan eğitimin bilinçli bir şekilde kullanılması, çocukların bilgisayarı ve benzeri teknolojileri eğitim amaçlı kullanması, tüm zamanını bunlarla geçirmemesi ve uygunsuz içeriklere ulaşmaması adına gerekenlerin yapılması önemlidir” dedi.

Söz konusu salgının bitiş tarihi hakkında bir öngörü bulunmadığını da kaydeden Gür, bu dönemde esas önemli olanın çocukların psikolojik olarak sağlıklı ve güçlü olması olduğunu belirterek, farklı olaylara farklı bakış açılarıyla problem çözmeye yönelik yaklaşmanın ve zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanmanın önemine dikkat çekti.