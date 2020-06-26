Güpegündüz hırsızlık

Lefkoşa Taşkınköy’de bugün saat 14:30 sularında mahalle sakinlerinin yüreklerini ağızlarına getiren bir olay yaşandı.

Mahalledeki boş arazide bulunan bir karavanın çanak antenini çalmak isteyen genci farkeden mahalle sakinleri, hem olayı anbean görüntüledi hem de polise haber verdi.

Görgü tanıklarının Havadis’e anlattıklarına göre, yaklaşık 15 dakika boyunca çanak anteni sökmeye çalışan supheli başarısız oldu..

Supheli şahıs bununla da kalmadı. Canak anteni çalamayan şahıs, daha sonra mahalledeki bir evin kapisini çaldı.

Kapıyı açan ev sahibi kadının çığlıkları üzerine koşmaya başlayan şüphelinin peşine ise kadının eşi ve mahalle sakinleri düştü.

O sırada olay yerine gelen polis, baska bir eve yönelen ve içeri girmeye çalışan şüpheliyi, mahalle sakinlerinin yardımıyla kıskıvrak yakaladı.

Polis, şahsı kelepceleyerek gözaltına alırken, mahalle sakinlerinin korku dolu anları da son buldu.