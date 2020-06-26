Bilim ve TeknolojiDünya

Güney Koreliler’den corona virüs testi için temassız robot

26 Haziran 2020
Test robotu
Test robotu


Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaklaşık 300 ölümün gerçekleştiği Güney Kore’de sağlık çalışanlarını korumak için uzaktan kumanda edilebilen bir test robotu geliştirildi. Söz konusu robot kullandığı uzun çubuklar aracılığıyla burun ve ağızdan örnekler alırken, sağlık personeli bir joystick yardımıyla işlemi kontrol ediyor.

Yeni bir test makinesinin sağlık çalışanlarını Covid-19’a karşı koruyarak onların yerini alması bekleniyor. Güney Koreli bilim insanları burun ve boğazdan örnek alabilen uzaktan kumandalı bir robot geliştirdi. Makinede hastaların işlemi rahat bir şekilde tamamlamasını sağlayan baş sabitleyici ile sağlık çalışanlarının süreci takip etmesi için bir joystik ve ekran bulunduğu belirtildi.

Kore Makine ve Materyal Enstitüsü tarafından geliştirilen robotun sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olarak, hastanın odada başka birinin yardımına ihtiyacı olmadan kolayca işlemlerini tamamlamasını sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Dr. Seo Joon-ho, “Bu teknolojinin yüksek bulaşıcılık riski olan hastalıklarda sıklıkla kullanılmasını umut ediyorum. Bu araçla, Covid-19’un yayılmasını önleyebilir ve güvenli bir medikal alan yaratabiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 9 milyon 750 bine yaklaşırken, ölü sayısı 490 bini geçti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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