Güney’e geçişlerde 15 günde bir PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testi yaptırma koşulu ortadan kalktı.
Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecek
Karar şöyle:
SAĞLIK BAKANLIĞI
27 Temmuz, 2020
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Karar No:3 1. Madde’nin
Tadili
23 Temmuz 2020 itibarı ilealınan tavsiye niteliğindeki kararlar şunlardır.
Güney Kıbrıs’ a geçişlerle ilgili yapılan PCR test sonuçları değerlendirildiğinde toplum sağlığını riske atacak PCR pozitif vakaya rastlanmamıştır. Bu doğrultudaGüney Kıbrıs’ta çalışan,eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde
bir PCRtestlerini yaptırma koşulu kaldırılmıştır. Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecektir. Gerektiğinde geçiş yapacak kişilere kara sınır kapılarında randomize testler yapılabilecektir.