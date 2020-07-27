Güney’e geçişlerde 15 günde bir PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testi yaptırma koşulu ortadan kalktı.

Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecek

Karar şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI

27 Temmuz, 2020

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı

Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Karar No:3 1. Madde’nin

Tadili

23 Temmuz 2020 itibarı ilealınan tavsiye niteliğindeki kararlar şunlardır.

Güney Kıbrıs’ a geçişlerle ilgili yapılan PCR test sonuçları değerlendirildiğinde toplum sağlığını riske atacak PCR pozitif vakaya rastlanmamıştır. Bu doğrultudaGüney Kıbrıs’ta çalışan,eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde

bir PCRtestlerini yaptırma koşulu kaldırılmıştır. Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecektir. Gerektiğinde geçiş yapacak kişilere kara sınır kapılarında randomize testler yapılabilecektir.