Güney’den araç çalıp KKTC’ye getiren 4 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’ta, Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’nin zemin kısmında bulunan jeneratör odasından 2 araç aküsü ve araç park yerinde bulunan daireye ait van araç içerisinden 500 metre harici, 350 metre ince telefon kablosu, alet çantasında muhafaza edilen muhtelif el aletleri çalındı.

5 Haziran saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada S.C.(E-34) ve İ.S.(E-38) tutuklandı.

Soruşturmada çalınan iki akünün başka bir iş yerine satıldığı da tespit edildi.

GÜNEY KIBRIS’TAN ARABA ÇALIP KKTC’YE GETİREN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün saat 10.00 sıralarında Gazimağusa’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sakin bir şahsa ait aracı çalıp yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirdikten sonra, söz konusu araç sahibini telefon ile arayarak 15 bin euro nakit para talep eden 4 kişi tespit edildi.

Meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-27), M.F.M. (E-27), S.M.S.Q. (E-26) ve T.Y.(E-39) tutuklandı.

LEFKOŞA’DA EV YANGINI

Bugün saat 04.30’da Lefkoşa’da Hüseyin Çinko sokak üzerinde bulunan ikametgahın yatak odası içerisinde yatak üzerinde yanar halde unutulan ütünün aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 2 yatak, 1 ahşap dolap, 2 ahşap kapı, 1 televizyon, 1 ütü, 1 vantilatör, 2 alüminyum pencere, evde ikamet eden şahıslara ait kimlik ve pasaportlar ile muhtelif giyim eşyaları yandı.