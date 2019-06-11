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Girne ve Mağusa’da elektrik kesintisi

11 Haziran 2019
elektrik kesintisi

Girne ve Mağusa’da elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek, Gazimğusa ve Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik enerjisi kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, ağaç budama çalışması nedeniyle, sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Karaağaç köyünün elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle de 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Camii bölgesi ve Beyarmudu’na elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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