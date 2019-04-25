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Güneydeki kadın cinayetlerinde ceset sayısı 7’ye ulaştı

25 Nisan 2019
Nikos Metaksas - Kadın cesetleri

Kıbrıs Rum basınında artık 35 yaşındaki Nikos Metaksas seri katil olarak anılmaya başladı. Kıbrıs’ın güneyi son günlerde hiç duyulmamış ve yaşanmamış bir durum ile karşı karşıya.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kadın cinayetlerinde rakam yükseliyor. Polis elini nereye atsa bir ceset tespit ediyor.

Kıbrıs Rum basınında artık 35 yaşındaki Nikos Metaksas seri katil olarak anılmaya başladı. Polisin itiraflara karşı yaptığı araştırmalar sonucu ceset sayısı 7’ye yükseldi. Az önce araştırması sona eren 7’inci kadının cesedi de tespit edildi.

Maktulün Nepal veya Hindistanlı olduğu, Nikos Metaksas’in polise verdiği ifade de ise az önce araştırması sona eren ve Ourounta- Pedio Volis Xintous bölgesinde bulunan kadın cesedi için 2018 yılının yaz ayarlarında öldürdüğünü, fakat tam tarih hatırlamadığını belirtti.

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