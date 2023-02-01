Güney’de yakalandılar, Kuzey’e teslim edildiler

Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew ile güneye kaçıran zanlı Felix Nngozi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş muavini Hüseyin Göymen olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12:55 raddelerinde Haspolat ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı. Polis aynı gün olay yerine gelen 112 hızır servis tarafından müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 24 Ocak’ta hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğu ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis memuru Ali Gencer, huzurda bulunan zanlı Felix Engozi’nin “Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak” ve Feri Fail suçuna methaldar olduğunu belirtti.Polis, söz konusu cinayet zanlılarının olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde zanlı Felix Engozi’nin yardımıyla Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan iki zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlı Felix Engozi’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, iki zanlısının soruşturma maksaltı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Çeliker, zanlı Felix Engozi’nin ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber